Der Umsatz legte um 6,4 Prozent auf 864,4 Millionen Dollar zu. In Lokalwährungen betrug der Anstieg 8 Prozent.Der Betriebsgewinn EBIT (Non-GAAP) schoss um 22 Prozent auf 143,2 Millionen Dollar nach oben, wie das westschweizerisch-amerikanische Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Unter dem Strich klingelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...