Ökonomen erwarten eine schwächere US-Währung. Das hätte aber nicht nur Folgen für Anleger, sondern für das gesamte Finanzsystem.

Der US-Dollar hat eine außergewöhnliche Entwicklung hinter sich. Im vergangenen Jahr legte er gegenüber allen anderen wichtigen Währungen zu. Besonders deutlich waren die Zugewinne gegenüber den Währungen der Schwellenländer. Aber auch im Vergleich zum Euro verteuerte sich der Dollar um etwa fünf Prozent.

Aktuell jedoch sind viele Ökonomen pessimistischer geworden. Der Dollar sei ein "überbewertetes Asset", stellte jüngst die US-Investmentbank Goldman Sachs fest. Viele Analysten gehen von einem schwächeren Dollar aus. Anleger, die sich von den höheren US-Zinsen locken lassen, müssen dieses Risiko einkalkulieren.

"Wir gehen davon aus, dass der Dollar in diesem Jahr zum Euro abwertet," sagt Thu Lan Nguyen, Devisenanalystin der Commerzbank. Als wichtigsten Grund sieht sie das "absehbare Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA".

Noch bis Dezember waren die Führungsmitglieder der US-Notenbank (Fed) von drei Zinserhöhungen für dieses Jahr ausgegangen - inzwischen rechnen sie mit zwei Schritten. Der Markt hingegen preist gar keine Zinserhöhung in diesem Jahr mehr ein.

Die Zinsentwicklung ist ein wichtiger Faktor für den Wechselkurs: Denn durch höhere Zinsen wird es für internationale Investoren attraktiver, ihr Geld in US-Zinspapieren anzulegen. Das führt tendenziell zu Kapitalzuflüssen in die USA und stützt so den Dollar. Schwindet hingegen die Aussicht auf höhere Zinsen, schwächt das den Wechselkurs.

Zwar gehen viele Ökonomen davon aus, dass sich auch im Euro-Raum die Zinswende verschiebt. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...