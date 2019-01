Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einem zumindest leicht positiven Start in den Handelstag rutschte der SMI am Nachmittag klar ins Minus. Der Schweizer Leitindex konnte sich dem Sog der US-Börsen nicht verschliessen, die nach einer Feiertagspause mit Verlusten in den Handel gestartet waren. Marktexperten sprachen von einer "immensen Gefahr eines Richtungswechsels" an der Wall Street. Das Marktumfeld sei gegenwärtig "extrem überhitzt" und der Dow habe kurzfristig das Ziel seines Rallyes erreicht.

Dazu passten auch die jüngsten Konjunkturnachrichten aus den USA, wo die Verkäufe bestehender Häuser im Dezember überraschend deutlich zurückgegangen waren. Zudem verwiesen Marktakteure auf die tiefe politische Zerstrittenheit in den USA und in Grossbritannien, die "erhebliche Risiken für die Wirtschaft" berge. Hierzulande stand der Handelstag primär im Zeichen der Quartalszahlen der UBS. Mit diesen hatte die Grossbank die Erwartungen verfehlt. Auch beim Blick nach vorne hatte sie eher leise Töne angeschlagen.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor bis Handelsschluss 0,50 Prozent auf 8'966,34 Punkte. Sein Tagestief hatte er bei 8'941,22 Punkten markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 0,66 Prozent auf 1'391,73 und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...