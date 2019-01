Mainz (ots) -



Das volle Wintersportprogramm erwartet die Zuschauer von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. Januar 2019, im ZDF. Zu den Höhepunkten zählen die alpinen Wettbewerbe in Kitzbühel auf der berühmt-berüchtigten Streif, die Rodel-WM im heimischen Winterberg, die Speed-Disziplinen der alpinen Damen in Garmisch-Partenkirchen sowie der Biathlon-Weltcup im italienischen Antholz.



Darüber hinaus steht die ganze Bandbreite des Wintersports - live und in Zusammenfassungen - im Blickpunkt von "ZDF SPORTextra". Die Palette reicht vom Bob- und Skeleton-Weltcup im schweizerischen St. Moritz über die Skisprungwettbewerbe in Sapporo/Japan bis zum Weltcup der Nordischen Kombinierer in Trondheim/Norwegen. Eine Zusammenfassung von der Ski-WM der Behinderten in Kranjska Gora/Slowenien steht am Samstagmorgen auf dem Programm.



Los geht es am Donnerstag, 24. Januar 2019, um 14.15 Uhr mit dem Sprintrennen der Biathlon-Damen beim Weltcup in Antholz. Auch das Sprintrennen der Herren sowie die Verfolgungs- und Massenstartrennen werden in den Folgetagen aus der italienischen Biathlon-Hochburg live übertragen. Der Abfahrtsklassiker im österreichischen Nobelskiort Kitzbühel steht am Samstag, 26. Januar, auf dem Programm, der Slalom an selber Stelle am Sonntag, 27. Januar 2019. Zu einem Highlight könnten sich auch Abfahrtslauf und Super-G beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen entwickeln, wo Viktoria Rebensburg und die neue deutsche Hoffnung Kira Weidle vor heimischem Publikum ihre Topleistungen der letzten Wochen bestätigen wollen.



Die ZDF-Wintersport-Sendezeiten in der Übersicht:



Donnerstag, 24. Januar 2019 14.15 - 16 Uhr: Biathlon: Sprint Damen, Antholz/Italien



Freitag, 25. Januar 2019 11.15 - 13 Uhr: Super-G Herren, Kitzbühel/Österreich, Skeleton-Weltcup Herren, St. Moritz/Schweiz 14.15 - 16 Uhr: Biathlon: Sprint Herren, Antholz/Italien, Rodel-WM: Sprint, Winterberg



Samstag, 26. Januar 2019 9.45 - 17.05 Uhr: u.a. Biathlon, Bob, Rodel-WM, Ski alpin



Sonntag, 27. Januar 2019 10.15 - 17.00 Uhr u.a. Biathlon, Rodel-WM, Nordische Kombination, Skispringen, Ski alpin



Moderatorin im ZDF-Sendezentrum ist Katrin Müller-Hohenstein.



