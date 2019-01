Halle (ots) - Die Frage liegt nah, wie ausgerechnet eine Oligarchin zur Hoffnungsträgerin der Demokratie werden konnte. Aber: Wer in der Ukraine etwas werden will, kommt an den Oligarchen nicht vorbei. Auch Timoschenkos Gegner bei den Wahlen 2010 und 2014, der prorussische Viktor Janukowitsch und der prowestliche Petro Poroschenko, gehörten dieser Machtclique an. Timoschenko wiederum ist die Einzige, die für ihren Traum, die Ukraine zu führen, verbissen gekämpft hat. Sie war Opfer in einem Schauprozess, hat im Gefängnis gesessen und große Teile ihres Vermögens verloren. Wenn es ihr gelingt, sich von Rachegelüsten zu befreien, könnte sie alle überraschen.



