Berlin (ots) - Der vom Rundfunk Berlin-Brandenburg koproduzierte Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" ist für den Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" nominiert. Der Film von Talal Derki begleitet den Alltag eines salafistischen Rebellenführers und seiner Familie in Syrien über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren.



rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Wir freuen uns im rbb für Talai Derki über die Würdigung seiner großartigen Arbeit und drücken ihm für die Oscar-Nacht die Daumen. Autoren wie er liefern mit ihren Filmen und im Zusammenspiel mit unseren Redaktionen die besten Argumente für unabhängigen, gemeinschaftlich finanzierten Rundfunk."



Insgesamt schickt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences fünf Dokumentarfilme ins Rennen um den begehrtesten Filmpreis der Welt. Die 91. Verleihung findet am 24. Februar 2019 in Los Angeles statt.



Inhalt



Was geschieht in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen, die traumatisiert sind von einem jahrelangen, blutigen und zerstörerischen Krieg, ohne Hoffnung auf ein Ende und eine friedliche Zukunft? Was geschieht mit ihnen, wenn Eltern, Verwandte und andere Bezugspersonen Hass und Rache predigen?



Für seinen Film "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" kehrt der Filmemacher Talal Derki in seine Heimat Syrien zurück. Dort gewinnt er das Vertrauen einer radikal-islamistischen Familie und begleitet ihren Alltag über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Dabei konzentriert sich seine Kamera hauptsächlich auf die Kinder. Der Film liefert einen einzigartigen Einblick in eine Kindheit, die von der systematischen Heranführung an radikal-islamistisches Gedankengut geprägt ist. Der Vater Abu Osama erzieht seine Söhne dazu, dass sie an der Verwirklichung seines Lebenstraums mitarbeiten: die Errichtung eines islamischen Kalifats.



Produktion



"Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" ist eine Produktion von BASIS Filmproduktion in Koproduktion mit Ventana Film, Cinema Group Production, Südwestrundfunk und Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit ARTE und Impact Partners. Redaktion beim rbb hat Rolf Bergmann.



"Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis. Außerdem ist er in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2019.



