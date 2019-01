Freiburg (ots) - Einen Schluss sollte man aus der Steuerstudie der Grünen nicht ziehen. Was die Konzerne treiben, um ihre Abgabenlast zu drücken, verstößt nicht gegen Gesetze. Vielmehr nutzen die multinationalen Unternehmen jene Gelegenheiten, die ihnen die Gesetzgeber in den unterschiedlichen Staaten eröffnen. Doch was legal ist, wird von einem Großteil der Bevölkerung als nicht fair betrachtet. http://mehr.bz/khs19s



