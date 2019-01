Gute Regenmengen während des Winters 2018 brachten eine dringend erwartete Erleichterung für so viele Kernobsterzeuger. Wenngleich die Trockenheit damit nicht ganz durchbrochen ist, befinden sich die Erzeuger in einer viel besseren Position als letztes Jahr. Bildquelle: Shutterstock.com Wie Hortgro in seiner "Apple and Pear Export Crop Estimate"...

Den vollständigen Artikel lesen ...