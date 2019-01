Umfassende Dienstleistungen werden Einführung von Additivherstellung beschleunigen und kundenspezifische Materialien Nachfrage für einzigartige Kundenanwendungen erfüllen

Jabil (NYSE: JBL) hat heute eine Komplettlösung zur Herstellung, Integration und Validierung kundenspezifischer technischer Materialien für die Additivherstellung vorgestellt. Die Verfügbarkeit von Jabil Engineered Materials stärkt die Führungsrolle des Unternehmens im 3D-Druck und treibt auch die weitere Einführung von 3D-Druck voran, um hoch funktionale Teile für vielfältige, einzigartige Kundenanwendungen herzustellen.

"Jabil nutzt seine reiche Innovationsgeschichte in der Materialwissenschaft, um den gesamten Markt für die Additivherstellung weiterzuentwickeln und kundenspezifische Materialien in Wochen nicht Monaten herzustellen", sagte John Dulchinos, Vice President of Digital Manufacturing bei Jabil. "Unsere Fähigkeit, neue technische Materialien in unser Ökosystem von 3D-Druckern und präzisen Prozessen zu integrieren, wird eine neue Generation von Anwendungen für die Additivherstellung gestalten, auch für stark regulierte Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Industrie sowie Gesundheitswesen."

Laut einer von Jabil gesponserten Umfrage unter Interessengruppen zum 3D-Druck 2019 sind die Wachstumsraten für den 3D-Druck-Einsatz wie erwartet trotz anhaltender Herausforderungen bei Teilequalität und Materialien drastisch gestiegen. Mehr als die Hälfte der 300 Umfrageteilnehmer berichteten, dass Kosten und Verfügbarkeit von Materialien ein Hindernis für eine gesteigerte Annahme des 3D-Druck in ihren Unternehmen sind.1

Annahme mit integrierten Materialien, Prozessen und Maschinen (MPM) vorantreiben

Jabil wird Materialien neben zertifizierten Maschinen und Prozessen als Teil einer integrierten MPM-Lösung evaluieren, qualifizieren und validieren, die eine spezifische Teileleistung mit Anwendungsanforderungen abgleicht. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet eine höhere Verfügbarkeit hoch spezifischer Materialien bei Reduzierung der Markteinführungszeit und der Herstellungskosten für hochwertige Teile.

Darüber hinaus wird die Fertigungspräzision und Führungsrolle von Jabil bei der Einführung offener 3D-Druckplattformen die Leistung bestimmter Materialien auf mehreren 3D-Druckern optimieren. Mit einem halben Jahrhundert Fertigungserfahrung und großer Transparenz für verschiedene Kunden, Technologien und Branchen ist Jabil perfekt positioniert, um die Landschaft der Additivherstellung weiter zu öffnen.

Neues Materials Innovation Center öffnet in Minnesota

Jabil hat ein Materials Innovation Center in Minnesota, USA, eröffnet, um komplette 3DP-Lösungen aus einer Hand anzubieten, die Polymerformulierungen, Mischungsentwicklung und Zertifizierung nach ISO 9001 Quality Management System (QMS) umfassen. Additive Fertigungsingenieure, Chemiker, Materialwissenschaftler und Produktionsexperten beraten Kunden, nutzen die Innovationen von Jabil in der Materialwissenschaft und überwachen jeden Schritt der Herstellung kundenspezifischer Pulver und Filamente.

Die zügig wiederholte Verwendung und zertifizierte Produktion dieser technischen Materialien wird Kunden einen schnelleren Weg vom Prototyp zur Produktion bieten als derzeit. Mehrwertattribute umfassen unter anderem verstärkt, flammhemmend, leitfähig, geschmiert, Electrostatic Dissipative (ESD) sowie andere technische Eigenschaften. Außerdem ist eine Reihe an Dienstleistungen verfügbar, darunter Compoundierung, Extrusion und Pulverherstellung sowie komplette Systemintegration auf Standard- und Open-Source-Plattformen, die von Anlagen mit Fused Filament Fabrication (FFF), Selective Laser Sintering (SLS) und High-Speed Sintering (HSS) unterstützt werden.

"Als aufstrebendes Unternehmen für digitale Fertigung beseitigt Jabil die größten Hindernisse bei der Bereitstellung robuster, zertifizierbarer und rückverfolgbarer Produktionslösungen für die Additivherstellung", sagte Richard D'Aveni, Professor bei Dartmouth Tuck und Autor des neuen Buches THE PAN-INDUSTRIAL REVOLUTION: How New Manufacturing Titans Will Transform the World. "Durch Vernetzung von 3D-Druckmaschinen, -prozessen und -materialien über das globale Additive Manufacturing Network ist Jabil im Begriff, den gesamten Markt für die Additivherstellung schnell und flexibel voranzutreiben."

Verfügbarkeit

Jabil Engineered Materials werden ab diesem Monat über Vertriebspartner wie Chase Plastics und Channel Prime Alliance erhältlich sein. Druckprofile für Jabil Engineered Materials werden auch über die Software Ultimaker Cura mit Links zu den Vertriebspartnern von Jabil erhältlich sein.

Über Jabil

Jabil (NYSE: JBL) ist ein Unternehmen für Produktlösungen, das umfangreiche Dienstleistungen für Design, Fertigung, Lieferkette und Produktmanagement anbietet. Mit über 100 Standorten in 29 Ländern liefert Jabil innovative, integrierte und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus einem breiten Branchenspektrum. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie jabil.com.

1 Jabil-Umfrage von Dimensional Research "Current State of Additives and 3D Printing", Januar 2019.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

