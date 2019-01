"Frankfurter Neue Presse" zum Tempolimit:

"In anderen Ländern gehen die Menschen für die Freiheit auf die Straße, in Deutschland wollen sie auf der Straße lieber frei rasen. So ließe sich überspitzt formulieren, was sich derzeit wieder zeigt: Ein Tempolimit gilt vielen noch als Freiheitsberaubung. Glücklicherweise deutet sich aber ein Umdenken an. Abgasskandale haben das Vertrauen in die Autoindustrie erschüttert, das Klima-Bewusstsein wächst. Einige fürchten inzwischen auch den Tempokampf auf der Straße, Senioren und Frauen befürworten laut einer Forsa-Umfrage mehrheitlich ein Limit. Und für die Jüngeren gilt das Auto ohnehin nicht mehr als "Heilige Kuh", ist autonomes Fahren attraktiv. Doch diejenigen, die derzeit entscheiden, gehören größtenteils einer autoverliebten Generation an. Deswegen wird vorerst wohl weitergerast."/DP/jha

