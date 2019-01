"Westfälische Nachrichten" zum Aachener Vertrag:

"Der Vertrag von Aachen passt in die Zeit. Denn die Einheit des alten Kontinents steht vor schweren Belastungsproben. Überall sägen Populisten an dem Ast, auf dem sie sitzen und der die EU lebensfähig erhält. Was de Gaulle und Adenauer vor 56 Jahren geschaffen haben, ist nichts Geringeres als der Garant für Frieden in Europa. Nun aber gilt es, auf neue Herausforderungen auch neue Antworten zu finden. Macron und Merkel stehen in der Verantwortung. Der Franzose ist ehrgeizig, die Deutsche oft zu mutlos. Wahr ist: Der Aachener Vertrag allein wird Europa nicht retten, er muss jetzt mit Leben erfüllt werden - von Bürgern und Parlamentariern gleichermaßen. Die deutsch-französische Freundschaft hat Vorbildcharakter. Sie ist die passende Antwort auf den Brexit."/DP/jha

AXC0017 2019-01-23/05:35