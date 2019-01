Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LBDP: Klondike Gold am 22.1. -27,83%, Volumen 761% normaler Tage , SMTC: Semtech Corporation am 22.1. -7,32%, Volumen 122% normaler Tage , TIT: Telecom Italia am 22.1. -6,24%, Volumen 318% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 22.1. 10,69%, Volumen 64% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 22.1. 23,46%, Volumen 379% normaler Tage , B4T: FE Ltd am 22.1. 100,00%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. FE Ltd B4T 0.010 100.00% Air Berlin AB1 0.010 23.46% SW Umwelttechnik SWUT 14.500 10.69% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...