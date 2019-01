Die sibirische Discountkette Torgservis will Aldi und Lidl mit Dumpingpreisen unterbieten. Der Siegeszug von Action, Tedi und Kik zeigt: Die Magie der Schnäppchenjagd ist in Deutschland ungebrochen.

Die Meldung sorgte für Verwunderung in der Handelszunft: Der sibirische Discounter Torgservis will Ende Januar mit einem ersten Markt in Deutschland starten, mittelfristig sind sogar 100 spartanisch eingerichtete Läden unter dem Namen "Mere" geplant. Das wichtigste Verkaufsargument: gnadenlos günstige Preise, die selbst die Tarife der heimischen Platzhirsche Aldi und Lidl unterbieten.

Experten bezweifeln, dass das russische Expansions-Experiment gelingt. Doch die Voraussetzungen für den sibirischen Preiskämpfer sind womöglich gar nicht so schlecht. Denn billig boomt in Deutschland. Discounter wie Action, Tedi, Kik und Takko wollen nach Informationen der WirtschaftsWoche 2019 Hunderte neue Läden eröffnen. Ihr Siegeszug zeigt, dass die Magie der Schnäppchenjagd in Deutschland ungebrochen ist und selbst vermeintlich gesättigte Märkte noch Platz für Billig-Newcomer bieten.

Bestes Beispiel: die niederländische Kette Action, die seit 2009 in Deutschland aktiv ist und mittlerweile ein Netz von 290 Läden über das Land gespannt hat. Allein im vergangenen Jahr eröffnete Action 70 neue Standorte. "2019 planen wir mit vergleichbarer Geschwindigkeit in Deutschland weiter zu expandieren", kündigt eine Unternehmenssprecherin im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an. Noch im Frühling sei die Eröffnung der 300sten Filiale in Deutschland geplant und "das Potential für Action auf dem deutschen Markt ist noch groß". Bisher jedenfalls sei das Unternehmen "mit der Entwicklung der Filialen in Deutschland sehr zufrieden".

Tatsächlich trifft das Geschäftskonzept den Nerv der Kunden. Dabei ist ein roter Faden im Sortiment, das sich von Dekoartikeln über Werkzeug bis zu Haushaltswaren und Süßigkeiten erstreckt, nur schwer auszumachen. Ein Großteil des Warenangebots in den Action-Märkten wechselt zudem ständig. Die einzige Konstante: der niedrige Preis.Auf den setzt auch Action-Hauptwettbewerber und Marktführer Tedi. Seit dem Start vor ...

