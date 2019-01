Was ist Luxus? Ein Porsche? Oder ein Leben ohne eigenes Auto? Bei solchen Lebensfragen kommt es auf unseren Blickwinkel an. Den verbiegen uns Freunde, Medien und Werbung jeden Tag neu. Reißen wir die Kontrolle an uns!

Luxus ist laut Wikipedia-Definition etwas Kurioses: Der Begriff komme von lateinisch luxus, heißt es dort. Er bedeute Verschwendung, also Verhaltensweisen oder Ausstattungen, die über das in einer Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtete Maß hinausgehen. Und jetzt kommt es: "Luxus fasst damit Phänomene zusammen, die für einen großen Teil der Bezugsgruppe als erstrebenswert gelten."

Soso. Unnötige, sogar sinnlose Dinge. Verschwendung. Das soll der Luxus sein, nach dem die meisten von uns streben?

Nehmen wir das berühmte vergoldete Steak für Hunderte von Euro. Ist das Luxus? Die meisten finden sowas doch eher lächerlich. Jüngst hat ein Blattgoldhersteller auf WirtschaftsWoche Online geschätzt: Das Gold auf so einem Steak wird um die 30 Euro gekostet haben. Wenn das Luxus wäre, wäre es auch luxuriös, für einen Liter H-Milch 1.500 Euro hinzublättern. In beiden Fällen ist es aber einfach nur rausgeschmissenes Geld.

Kein Mensch würde sich zuhause schön ein Steak braten, es dann komplett mit Blattgold überziehen, um es einsam aufzufuttern. Das Blattgoldsteak ist schlicht zum Angeben da. Das gilt heute doch wiederum einfach als bedauernswerter Ausdruck eines schlechten Selbstwertgefühls. So wie die mit Edelsteinen besetzte Hundeleine.Der Typ Blattgoldsteak-Esser fährt wahrscheinlich auch gerne mit dem beim Cousin vom Verlobten von der Schwester geliehenen Mercedes mit Tempo 100 innerorts über die Busspur.

Blattgold-Steak-Blingbling ist peinlich, weil purer Protz zumindest in der freien westlichen Welt oftmals nicht mehr für das Gefühl von Luxus taugt. Es fehlt die neue Messgröße für Luxus im 21. Jahrhundert. Sie lautet: "Wohlfühlfaktor".

Ohne ...

