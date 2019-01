=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam 06:45 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 103 zuvor: 104 09:00 DE/Handelsblatt, Fortsetzung Jahrestagung "Energiewirtschaft" (bis 24.1.), u.a. Teilnahme von Vattenfall-CEO Hall, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Dublin-III-Verordnung und Auswirkungen der Brexit-Ankündigung, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Mündliche Verhandlung zu staatlichen Beihilfen für die BMW-Produktion in Leipzig, Luxemburg 10:40 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, Impulsreferat beim "Batterieforum Deutschland", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zur Vorstellung der Asylzahlen 2018 und des Migrationsberichts, Berlin 12:30 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, DIHK-Präsident Schweitzer, ZDH-Präsident Wollseifer u.a., PK zum Aktionsbündnis "Leben auf dem Land", Berlin *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer und BDA-Präsident Kramer, PK nach Treffen, Berlin *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 14:15 CH/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF), Davos *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,5 zuvor: -6,2 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen, Berlin ===

