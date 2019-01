The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 43NB XFRA AT0000A0XSN7 NOVOMATIC 13-19 MTN 1 BD00 BON EUR N

CA BELD XFRA BE0002459346 BELFIUS BK 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0119012905 ENI FIN.INTL. 03/19 MTN BD00 BON GBP N

CA 5F56 XFRA DE000A11QBV2 FMS WERTMGMT MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MATG8 BERLIN, LAND LSA12/19A370 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D286 DEKABANK DGZ IHS.S.6002 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EV9 LB.HESS.THR.CARRARA01H/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EW7 LB.HESS.THR.CARRARA01I/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3HQ7 HSH NORDBANK HPF S.999 BD00 BON EUR N

CA GMZB XFRA US02005NAT72 ALLY FINANCIAL 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1017786143 CHINA SHIP.O.FIN. 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH5XG0 HSH NORDBANK WM ZS 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1HX8 UC-HVB USD 19 LIBOR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB5L20 NORDLB OPF.S.1317 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB88Z6 LBHT IS.A.88Z BD01 BON EUR N

CA XFRA LU0996352158 NYKREDIT 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US46625HJR21 JPMORGAN CHASE 14/19 BD01 BON USD N

CA CMCS XFRA US46625HJS04 JPMORGAN CHASE 14/19 FLR BD01 BON USD N

CA ELEJ XFRA USF2893TAB29 ELEC. DE FRANCE 09/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0965065112 BNP PARIBAS 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1019722914 EXPORT-IMPORT BK 14/19MTN BD01 BON CNY N

CA N8EX XFRA XS1022812330 NED.WATERSCH. 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US35906AAT51 FRONTIER COMMUNICTS16/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0410303647 TOTAL CAPITAL 09/19 MTN BD02 BON EUR N