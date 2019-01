FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.043 EUR

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.056 EUR

H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ 0.027 EUR

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.593 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.433 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.028 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.379 EUR

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.053 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.035 EUR

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.528 EUR

IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.050 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.079 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.220 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.440 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.484 EUR

3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.146 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.407 EUR

H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.203 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.245 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.125 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.053 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.284 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.158 EUR

CLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.052 EUR