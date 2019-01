Zum Börsenstart am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch den dritten Tag in Folge leicht abwärts gehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent niedriger auf 11 066 Punkte. Medienberichten zufolge haben die USA ein Angebot Chinas für vorbereitende Handelsgespräche abgelehnt. Das bremste auch in Fernost die Kurse, die Börsen dort gaben überwiegend leicht nach.

Diese Nachricht habe den verhaltenen Optimismus hinsichtlich des Handelskriegs wieder ausgehebelt und an der Wall Street für Aktienverkäufe gesorgt, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Am Freitag habe eben dieser Optimismus die Kurse noch befeuert, doch damit sei es nun angesichts der unklaren Nachrichtenlage vorbei./bek/mis

