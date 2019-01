Die britische Investmentbank Barclays hat Daimler von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 65 Euro angehoben. Auch 2019 dürfte für den Autokonzern kein einfaches Jahr werden, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei dies in den mittlerweile deutlich gesunkenen Konsensschätzungen nun angemessen berücksichtigt. Ihr neues Kursziel begründete sie mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren für die Tochter Mercedes und deren positive Produktdynamik./edh/bek

