Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Börse hat ihre Gewinnprognose für das vergangenen Jahr übertroffen. Auf Basis einer ersten Konsolidierung der vorläufigen Geschäftszahlen geht der Vorstand für 2018 von einem Wachstum des bereinigten Konzern-Periodenüberschusses von rund 17 Prozent aus. Der DAX-Konzern hatte bislang einen Ergebnisanstieg von mehr als 10 Prozent in Aussicht gestellt. Marktbeobachter bemerken dazu, dass sich laut Factset die bisherige Konsensschätzung bereits im Bereich von 17 Prozent bewegt. Die Deutsche Börse legt ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 laut Finanzkalender am 13. Februar vor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q

06:45 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Burberry Group plc, Zwischenbericht 3Q

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 103 zuvor: 104 -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,5 zuvor: -6,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 5 Mrd DKK 11:30 DE/Auktion neuer Bundesobligation mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 4 Mrd EUR (Kuponbekanntgabe am 22. Januar) 12:00 CZ/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 7 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.634,90 0,11 Nikkei-225 20.593,72 -0,14 Schanghai-Composite 2.576,77 -0,11 DAX 11.090,11 -0,41 DAX-Future 11.035,00 -0,88 XDAX 11.038,72 -0,89 MDAX 23.322,64 -0,13 TecDAX 2.577,43 -0,50 EuroStoxx50 3.112,80 -0,39 Stoxx50 2.864,74 -0,45 Dow-Jones 24.404,48 -1,22 S&P-500-Index 2.632,90 -1,42 Nasdaq-Comp. 7.020,36 -1,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,64% +47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Erwartung eines Konsolidierungsendes am deutschen Aktienmarkt nimmt zu. Gestützt wird die Stimmung von den vergleichsweise guten Vorlagen aus Asien. Dort stecken die Börsen die schwache Vorlage der Wall Street weg. "Positive Impulse kommen von der Bestätigung der lockeren japanischen Geldpolitik und von der Umsetzung der geplanten Stimuli in China", sagt ein Marktteilnehmer. Daneben stabilisieren sehr gut ausgefallene Quartalszahlen von IBM die US-Index-Futures. Neben der Berichtsaison stehen in Europa das französische Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen in der Eurozone im Blick.

Rückblick: Etwas leichter - Händler sprachen von Konjunktursorgen, hervorgerufen von niedrigeren Wachstumsprognosen des IWF, aber auch schwachen Daten vom US-Immobilienmarkt. Daneben hallten die chinesischen BIP-Daten für 2018 noch nach, die das niedrigste Wachstum seit langem gezeigt hatten. Rohstoff- und Öl-Aktien übernahmen im Tagesverlauf die rote Laterne von den Bankaktien. Diese wurden von enttäuschenden Quartalszahlen der UBS belastet. Die Aktie verlor 3,2 Prozent, für Deutsche Bank ging es um 1,5 Prozent nach unten. Der Index der Rohstofftitel fiel um 1,2 Prozent. Hier gaben BHP Billiton nach enttäuschenden Produktionszahlen um 1,9 Prozent nach. Hauptgewinner waren Reise- und Freizeitaktien mit einem Indexplus von 0,9 Prozent. Für Easyjet ging es 6,3 Prozent nach oben. Laut Analysten ist das Unternehmen auf einem guten Weg zum Erreichen seiner Ziele. Lufthansa gewannen 1,4 Prozent und Air France-KLM 4,7 Prozent. Morgan Stanley hatte sowohl Lufthansa als auch Air France-KLM auf "Overweight" erhöht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit dem Halten der 11.000er Marke bleibe das Ausbruchsszenario im DAX intakt und die technische Lage günstig, hieß es. Auf der Verliererseite stachen Covestro heraus, der Kurs des konjunkturabhängigen Chemieunternehmens fiel um 3,1 Prozent. Linde gewannen 1,3 Prozent, gestützt von der Ankündigung, eigene Aktien im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Hugo-Boss-Aktie verteuerte sich um 5,6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn des vergangenen Jahres soll laut dem Unternehmen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 491 Millionen Euro liegen. Dem steht eine Konsensschätzung von 486 Millionen Euro gegenüber. Warburg sprach von einer Wachstumsbeschleunigung beim Umsatz im vierten Quartal.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse wurden 3,5 Prozent fester gestellt. Der Börsenbetreiber hatte mitgeteilt, dass die eigene Gewinnprognose für das vergangenen Jahr deutlich übertroffen werde. "Das war mal eine positive Überraschung", sagte der Marktteilnehmer. Lufthansa wurden 0,5 Prozent leichter getaxt, nachdem die Flugbegleitergewerkschaft UFO mehrere Tarifverträge mit der Fluglinie gekündigt hatte.

USA / WALL STREET

Schwach - Nach der Freitagsrally nahmen Anleger Gewinne mit. Teilnehmer verwiesen auch auf wieder zunehmende Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung. Ins trübe Konjunkturbild passten stärker als erwartet gesunkene Verkäufe bestehender Häuser. Meldungen legten zudem nahe, dass China und die USA noch weit von einer Einigung im Handelskonflikt entfernt sind. US-Vertreter sollen ein Angebot der chinesischen Seite auf eine vorbereitende Sitzung über die Handelsgespräche zurückgewiesen haben, weil es an Fortschritten mangele. Johnson & Johnson fielen um 1,3 Prozent nach einem enttäuschenden Umsatzausblick. Halliburton gaben um 3,1 Prozent nach. Der Öldienstleister hatte von einem schwachen Jahresstart in Nordamerika berichtet. Travelers verloren 1,3 Prozent, nachdem der Versicherer mit seinem Gewinn im Rahmen der kursierenden Schätzungen ebgeschnitten hatte. Stanley Black & Decker brachen um 15,5 Prozent ein, weil der Anbieter für Heimwerkerbedarf mit einem schwachen Ausblick verstimmt hatte. Ebay schossen dagegen um 6,2 Prozent nach oben, nachdem der aktivistische Investor Elliott Pläne für eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung vorstellte. Mastercard büßten 1,3 Prozent ein, belastet davon, dass die EU eine Geldbuße von 570 Millionen Dollar verhängt hatte. Wegen des Verstoßes gegen Datenschutzregeln soll Google in Frankreich eine Strafe von 56,8 Millionen Dollar zahlen. Alphabet ermäßigten sich um 2,5 Prozent.

Die Konjunktursorgen und die damit verbundene erhöhte Risikoscheu trieben viele Anleger in den vermeintlich sicheren Anleihehafen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte um 4,1 Basispunkte auf 2,74 Prozent ab.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.53 Uhr EUR/USD 1,1369 +0,1% 1,1363 1,1359 EUR/JPY 124,71 +0,4% 124,24 124,25 EUR/CHF 1,1343 +0,1% 1,1333 1,1330 EUR/GBR 0,8779 +0,1% 0,8769 0,8770 USD/JPY 109,67 +0,3% 109,34 109,37 GBP/USD 1,2953 -0,0% 1,2959 1,2954 Bitcoin BTC/USD 3.584,00 0,03 3.582,75 3.583,87

Der ICE-Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Der Yen profitierte angesichts der Negativschlagzeilen zum globalen Wachstum von seinem Status als sicherer Hafen. Der Dollar fiel von 109,60 Yen am späten Montag im Tagestief auf 109,14 zurück und lag zuletzt nur knapp über diesem Niveau. Das Pfund zählte zu den Gewinnern. Anleger setzten offenbar weiter auf einen weichen Brexit oder zumindest eine Verschiebung des britischen EU-Austritts.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,36 53,01 +0,7% 0,35 +16,7% Brent/ICE 61,77 61,50 +0,4% 0,27 +14,1%

Die Ölpreise gaben wegen der gestiegenen Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur nach - befeuert vor allem durch das schwächste BIP-Wachstum in China seit Jahren und und die gesenkte IWF-Weltwirtschaftsprognose. Dazu gesellten sich Meldungen über eine steigende Förderung bei wichtigen US-Schieferölproduzenten. WTI fiel um 2,3 Prozent auf 52,57 Dollar, für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 61,50 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,37 1.285,38 -0,1% -1,01 +0,1% Silber (Spot) 15,39 15,34 +0,3% +0,05 -0,7% Platin (Spot) 793,50 791,50 +0,3% +2,00 -0,4% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,5% +0,01 +1,5%

Das Gold wurde von der gestiegenen Risikoaversion gestützt. Die Feinunze ging 0,4 Prozent fester bei 1.285 Dollar um.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

