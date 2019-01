Neue Erhebungen zeigen, dass zwei Drittel der weltweit Befragten

den Aussagen zustimmen, dass es keine objektiven Nachrichtenquellen

gibt und dass das Internet zur Spaltung beiträgt



Washington (ots/PRNewswire) - Die Schweiz ist im dritten Jahr in

Folge weltweit das Land Nummer 1, so der Best Countries Report 2019 (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=234062517&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D39

39251491%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-c

ountries%252F%26a%3D2019%2BBest%2BCountries%2BReport&a=Best+Countries

+Report+2019), ein Ranking- und Analyseprojekt, das gemeinsam von

U.S. News & World Report, der BAV Group und der Wharton School der

University of Pennsylvania durchgeführt wird. Bei dem Ranking standen

80 Länder im Hinblick auf eine ganze Reihe von Kriterien auf dem

Prüfstand. Diese Kriterien reichen vom wirtschaftlichen Einfluss und

der militärischen Stärke bis zu Bildung und Lebensqualität und

erfassen, wie Länder im globalen Maßstab wahrgenommen werden (https:/

/c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=3156348007&u=https%3A%2F%2Fc

212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D91806388

5%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countrie

s%252Farticles%252Fus-news-unveils-best-countries-rankings%26a%3Dcapt

ure%2Bhow%2Bnations%2Bare%2Bperceived&a=erfassen%2C+wie+L%C3%A4nder+i

m+globalen+Ma%C3%9Fstab+wahrgenommen+werden).



Zum ersten Mal wurden Teilnehmer der Befragung gebeten, Länder zu

benennen, aus denen sie Verbrauchsgüter kaufen würden, womit die

Markenstärke eines Landes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=235240

3-1&h=2130600862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D2352403-1%26h%3D926190847%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usn

ews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Farticles%252F2019-01-23%252Fg

ermany-sits-atop-the-best-countries-origin-index%26a%3Dcountry%2527s%

2Bbrand%2Bpower&a=Markenst%C3%A4rke+eines+Landes) bestimmt wurde.

Hier stand Deutschland, als das Land, aus dem Verbraucher am ehesten

Autos, Gesundheits- und pharmazeutische Produkte kaufen würden, auf

dem Spitzenplatz. Frankreich kommt auf Platz 1 bei Kosmetika und

Mode, Italien ist die Nummer 1 bei Lebensmitteln und Wein und Japan

nimmt die Spitzenposition bei Technik- und Elektronikprodukten ein.

Auf Platz 8 der Gesamtliste der Besten Länder (https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=1153573495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1480037880%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Foverall-

full-list%26a%3Doverall%2BBest%2BCountries%2Blist&a=Gesamtliste+der+B

esten+L%C3%A4nder) stehen die USA, die einiges an Nachholbedarf

haben, wobei sie beim Wein auf Platz 7 rangieren, bei

Gesundheitsleistungen auf Platz 10 und bei Lebensmitteln auf Platz

11.



"Das 'Best Countries'-Ranking stützt sich auf die Expertise und

die weltweite Autorität von U.S. News bei der Bewertung von komplexen

Einrichtungen, wie etwa Hochschulen und Krankenhäuser", sagte Eric

Gertler, Vorstandsvorsitzender von U.S. News. "Der Bericht versorgt

Bürger, Meinungsführer, Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft

und Regierungsvertreter mit Daten, mit denen sie die globale Stellung

und führenden Positionen ihrer Nation bewerten können."



Wichtige Ergebnisse des Best Countries Report 2019 (https://c212.n

et/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=856315916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%

2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1896032544%26u%3

Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fs

lideshows%252F10-interesting-facts-from-the-best-countries-report%26a

%3DKey%2BFindings%2Bin%2Bthe%2B2019%2BBest%2BCountries%2BReport&a=Wic

htige+Ergebnisse+des+Best+Countries+Report+2019):



- Sich überschlagende Nachrichten haben sich auf die globale

Meinung

im Hinblick auf Medien und die weltweite Sicherheit ausgewirkt. So

stimmten 63 Prozent der Menschen der Aussage zu, dass es keine

objektiven Nachrichtenquellen mehr gibt, und 66 Prozent sagen, dass

Nachrichten und Inhalte im Internet die Gesellschaft eher spalten

als zusammenbringen. Außerdem stimmten mehr als 50 Prozent der

Aussage zu, dass sich die allgemeine Weltlage im vergangenen Jahr

verschlechtert habe.

- Die Skandale rund um die Sicherheit von privaten Daten noch frisch

im Gedächtnis, meinten 77 Prozent der Befragten, dass die

Sicherheit ihrer privaten Daten im Internet gefährdet ist.

Allerdings vertrauten auch etwas mehr als die Hälfte der Befragten

den Privatunternehmen, wenn es um die Sicherheit ihrer persönlichen

Daten geht, wobei 58 Prozent ganz allgemein privaten Unternehmen

mehr trauen als der Regierung. Des Weiteren stimmten mehr als 80

Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Meinungen von CEOs

und Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft bei gesellschaftlichen

Themen gehört werden sollten.

- Die Welt blickt den Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio entgegen

und so steigt Japan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&

h=2872018306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De

n%26o%3D2352403-1%26h%3D2011540438%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.us

news.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Farticles%252F2019-01-23%25

2Fthe-lessons-japan-provides-on-how-countries-should-brand-themselv

es%26a%3DJapan%2Brises&a=steigt+Japan) im Gesamtklassement (https:/

/c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=2677680087&u=https%3A%2F%2

Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1731

638973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-c

ountries%252Foverall-full-list%26a%3Doverall&a=Gesamtklassement)

auf Platz 2 auf. Japan wird als das am meisten zukunftsorientierte

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=2300511829&u=https

%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26

h%3D427754396%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252

Fbest-countries%252Fbest-forward-thinking%26a%3Dforward-looking&a=z

ukunftsorientierte) Land wahrgenommen und es steht im Bereich

Unternehmertum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=638

85048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D2352403-1%26h%3D31263900%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%

252Fnews%252Fbest-countries%252Fentrepreneurship-rankings%26a%3Dent

repreneurship&a=Unternehmertum) zum ersten Mal auf Platz 1.

Ansonsten finden sich auf den obersten fünf Plätzen die Schweiz

(wieder auf Platz 1), auch als ein innovatives Land (https://c212.n

et/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=2112338762&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1928795643%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countrie

s%252Farticles%252F2019-01-23%252Fwhy-countries-care-about-being-in

novative%26a%3Dinnovative%2Bcountry&a=innovatives+Land)

wahrgenommen, und hinter Japan folgen dann Kanada, Deutschland und

das Vereinigte Königreich.

- Die USA rangieren in der Gesamtwertung im zweiten Jahr in Folge auf

Platz 8. Allerdings sinkt das Vertrauen, das die Welt in die USA

hat (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=4019024059&u=h

ttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-

1%26h%3D1595434391%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnew

s%252Fbest-countries%252Farticles%252F2019-01-23%252Famerica-falls-

in-trustworthy-countries-ranking-under-trump%26a%3Dworld%2527s%2Ble

vel%2Bof%2Btrust%2Bin%2Bthe%2BU.S.&a=das+Vertrauen%2C+das+die+Welt+

in+die+USA+hat), weiter, wobei das Land, wenn es um die Wahrnehmung

der Vertrauenswürdigkeit geht, jetzt auf Platz 27 steht. Die

Wahrnehmung der USA als ein Land, das sich um die Menschenrechte

kümmert, hat ebenfalls gelitten. Auch wenn man hierin Anzeichen

dafür sehen könnte, dass die Strategie von Präsident Donald Trump

für sein Auftreten auf der Weltbühne nicht aufgeht, werden die USA

in Sachen Macht aber weiterhin als Nummer 1 gesehen, knapp gefolgt

von Russland auf Platz 2.

- Die nordischen Länder behalten weiter ihre starke Stellung im

Gesamtranking, wobei sowohl Schweden als auch Norwegen in dieser

Rangliste unter den Top 10 sind. In der Gesamtwertung steht

Schweden auf Platz 6 und ist das beste Land für Frauen (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=115857338&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D550128846

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countri

es%252Fbest-women%26a%3Dwomen&a=Frauen), um Kinder großzuziehen (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=887570436&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D

1668424964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbe

st-countries%252Fbest-raising-children%26a%3Draise%2Bchildren&a=Kin

der+gro%C3%9Fzuziehen) und für umweltbewusstes Leben (https://c212.

net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=1505453584&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D788892398%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countrie

s%252Fbest-green-living%26a%3Dgreen-living&a=umweltbewusstes+Leben)

. Norwegen rückt auf Platz 9 in der Gesamtwertung vor, wobei das

Land in der Kategorie Aufstrebende Wirtschaft (https://c212.net/c/l

ink/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=83472219&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2

Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D3241947178%26u%3Dht

tps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fmo

vers-rankings%26a%3Dup-and-coming%2Bcategory&a=Kategorie+Aufstreben

de+Wirtschaft) aufsteigt und in Sachen Bürgerrechte (https://c212.n

et/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=718060016&u=https%3A%2F%2Fc212.ne

t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1587134026%2

6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries

%252Fcitizenship-rankings%26a%3Dcitizenship&a=B%C3%BCrgerrechte)

die Nummer 1 bleibt. Belgien steht erstmals auf der Rangliste und

kommt insgesamt auf Platz 17, hinter China und vor Italien. Der

Grund hierfür sind gute Platzierungen bei Bürgerrechten (Platz 10)

und Lebensqualität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h

=76034654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D2352403-1%26h%3D1449913342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnew

s.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fquality-of-life-rankings%26a%

3Dquality%2Bof%2Blife&a=Lebensqualit%C3%A4t) (Platz 11).

- Bei der Auswertung der Wahrnehmung der Länder von Nordamerika über

Europa bis zum Nahen Osten sieht der Bericht das Vereinigte

Königreich im Bereich Bildung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

2352403-1&h=280216607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D3690299180%26u%3Dhttps%253A%252F%2

52Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-education%26

a%3Deducation&a=Bildung) auf Platz 1, Neuseeland ist in Sachen

Ruhestand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=41729756

92&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23

52403-1%26h%3D2961905458%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%2

52Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-comfortable-retirement%26a%3Dre

tirement&a=Ruhestand) ganz oben und Kanada ist bei der

Lebensqualität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=760

34654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D2352403-1%26h%3D1449913342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.co

m%252Fnews%252Fbest-countries%252Fquality-of-life-rankings%26a%3Dqu

ality%2Bof%2Blife&a=Lebensqualit%C3%A4t) vorne. Luxemburg führt die

Liste der unternehmerfreundlichsten (https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=2352403-1&h=3823452981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D358199718%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fopen-for-bu

siness-rankings%26a%3Dbusiness-friendly&a=unternehmerfreundlichsten

) Länder an, die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Nummer 1

unter den aufstrebenden Wirtschaften (https://c212.net/c/link/?t=0&

l=de&o=2352403-1&h=847121971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1173197083%26u%3Dhttps%253A

%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fmovers-ran

kings%26a%3Dup-and-coming%2Beconomies&a=aufstrebenden+Wirtschaften)

und die Schweiz ist das beste Land, in dem man den

Unternehmenshauptsitz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-

1&h=4091253779&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D2352403-1%26h%3D3240336027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.

usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-headquarter-a-corpo

ration%26a%3Dheadquarter%2Ba%2Bcorporation&a=Unternehmenshauptsitz)

haben kann.



"Dieser Bericht kann einer Marke das Verständnis darüber

vermitteln, welches Machtpotenzial sie in der Verbindung mit ihrem

jeweiligen Heimatland hat, und es kann ein Leitfaden dafür sein, wie

sie mit ihrem eigenen Branding richtig umgeht", sagte Michael

Sussman, CEO der BAV Group.



Der methodische Ansatz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=235240

3-1&h=195130633&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D2352403-1%26h%3D1356546456%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usn

ews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Farticles%252Fmethodology%26a%

3Dmethodology&a=methodische+Ansatz) bei der "Best

Countries"-Rangliste 2019 beruht auf Daten, die in einer

patentrechtlich geschützten Umfrage unter mehr als 20.000

Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, gut informierten Eliten

und normalen Bürgern erhoben wurden. "Der Bericht sagt etwas darüber

aus, welchen Wert eine starke globale Position hat, da Länder um

Investitionen, Touristen und Einfluss in derselben Weise

konkurrieren, wie dies Unternehmen um das Geld der Verbraucher tun",

sagte David Reibstein, Professor für Marketing an der Wharton School.



Die "Best Countries"-Rangliste steht im Mittelpunkt des

Best-Countries-Portals (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1

&h=1405462146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den

%26o%3D2352403-1%26h%3D2391928367%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnew

s.com%252Fnews%252Fbest-countries%26a%3DBest%2BCountries%2Bportal&a=B

est-Countries-Portals) von U.S. News, bei dem es sich um eine

Plattform handelt, die in die Tiefe gehende Nachrichtenbeiträge,

interaktive Werkzeuge zur Datenvisualisierung, Videos, Fotos und

Gastkommentaren von weltweiten Experten zu Regierungs-, Wirtschafts-

und Wissenschaftsfragen kombiniert. Die Plattform ist Teil der "Civic

Journalism"-Initiative von U.S. News, mit deren Hilfe Fortschritte

von Regierungen und Verwaltungen auf lokaler, nationaler und globaler

Ebene bewertet werden sollen. Zur Civic-Initiative gehören die

Portale Best States (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=

2802628596&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26

o%3D2352403-1%26h%3D1878259607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.c

om%252Fnews%252Fbest-states%26a%3DBest%2BStates&a=Best+States),

Healthiest Communities (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1

&h=2285970033&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den

%26o%3D2352403-1%26h%3D664801917%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews

.com%252Fnews%252Fhealthiest-communities%26a%3DHealthiest%2BCommuniti

es&a=Healthiest+Communities) und Cities (https://c212.net/c/link/?t=0

&l=de&o=2352403-1&h=1805942921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D4150368593%26u%3Dhttps%253A%2

52F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fcities%26a%3DCities&a=Cities).



Best Countries Ranking 2019



*Die vollständige Reihenfolge finden Sie hier (https://c212.net/c/

link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=940699912&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2

Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1967202334%26u%3Dhttp

s%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Frankin

gs-index%26a%3Dhere&a=hier)



Gesamtergebnis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=27

47822979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%

3D2352403-1%26h%3D2581612743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com

%252Fnews%252Fbest-countries%252Foverall-full-list%26a%3DOverall&a=Ge

samtergebnis)

1. Schweiz

2. Japan

3. Kanada

4. Deutschland

5. Vereinigtes Königreich

6. Schweden

7. Australien

8. Vereinigte Staaten

9. Norwegen

10. Frankreich



Um ein Unternehmen zu gründen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

=2352403-1&h=2176853497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1515126013%26u%3Dhttps%253A%252F%252

Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-start-a-business

%26a%3DTo%2BStart%2Ba%2BBusiness&a=Um+ein+Unternehmen+zu+gr%C3%BCnden

)

1. Thailand

2. Indien

3. China



Für Lebensqualität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&

h=2729382913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%

26o%3D2352403-1%26h%3D2197540756%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews

.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fquality-of-life-rankings%26a%3DF

or%2BQuality%2Bof%2BLife&a=F%C3%BCr+Lebensqualit%C3%A4t)

1. Kanada

2. Schweden

3. Dänemark



Mächtigste Staaten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&

h=996371392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D2352403-1%26h%3D1521583652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.

com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fpower-rankings%26a%3DMost%2BPower

ful&a=M%C3%A4chtigste+Staaten)

1. Vereinigte Staaten

2. Russland

3. China



Für Frauen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=264382

2021&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23

52403-1%26h%3D642889301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252F

news%252Fbest-countries%252Fbest-women%26a%3DFor%2BWomen&a=F%C3%BCr+F

rauen)

1. Schweden

2. Dänemark

3. Kanada



Für Bildung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=32162

61527&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2

352403-1%26h%3D1054465121%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%25

2Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-education%26a%3DFor%2BEducation&a=

F%C3%BCr+Bildung)

1. Vereinigtes Königreich

2. Vereinigte Staaten

3. Kanada



Für einen angenehmen Ruhestand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&

o=2352403-1&h=2726969191&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D1154205737%26u%3Dhttps%253A%252F%25

2Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%252Fbest-comfortable-ret

irement%26a%3DFor%2BComfortable%2BRetirement&a=F%C3%BCr+einen+angeneh

men+Ruhestand)

1. Neuseeland

2. Schweiz

3. Australien



Folgen Sie den Best-Countries (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

=2352403-1&h=3730009363&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D3580611401%26u%3Dhttps%253A%252F%252

Fwww.usnews.com%252Fnews%252Fbest-countries%26a%3DBest%2BCountries&a=

Best-Countries)-Ergebnissen auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=2352403-1&h=1041398102&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2

F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D2720851056%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.facebook.com%252Fusnewsandworldreport%252F%26a%3DFaceboo

k&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1

&h=1928808644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den

%26o%3D2352403-1%26h%3D3181015833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.c

om%252Fusnews%26a%3DTwitter&a=Twitter) und LinkedIn (https://c212.net

/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=4018745918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2

Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2352403-1%26h%3D3458481833%26u%3D

https%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fgroups%252F12003645%26a%3DLi

nkedIn&a=LinkedIn) unter dem Hashtag BestCountries.



Informationen zu U.S. News & World Report



U.S. News & World Report ist ein weltweit führend bei qualitativ

hochwertigen Ranglisten, die es Menschen ermöglichen, Entscheidungen

über wichtige Themen in ihrem Leben auf der Grundlage besserer

Informationen zu treffen. Als Unternehmen für digitale Nachrichten

und Informationen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung,

Gesundheit, Geld, Reisen, Autos und gesellschaftliche Angelegenheiten

bietet USNews.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=21

86860481&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%

3D2352403-1%26h%3D1458865228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com

%252F%26a%3DUSNews.com&a=USNews.com) Verbraucherinformationen,

Ranglisten, Nachrichten und Analysen, um die Leser bei der immer

komplexeren Entscheidungsfindung in all ihren Lebensphasen zu

unterstützen. Mehr als 40 Millionen Menschen besuchen jeden Monat

USNews.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=218686048

1&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23524

03-1%26h%3D1458865228%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usnews.com%252F%2

6a%3DUSNews.com&a=USNews.com), um zu recherchieren und um sich zu

orientieren. U.S. News wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz

in Washington, D.C.



Informationen zur BAV Group



Die BAV Group ist eine weltweit agierende Beratungsfirma, die ihre

Expertise in den Bereichen Verbraucherdaten und Strategien zum

Markenmarketing zur Verfügung stellt. Unter Verwendung von

BrandAsset® Valuator, einem patentrechtlich geschützten

Markenmanagement-Tool und einer globalen Datenbank zur

Markenwahrnehmung von Verbrauchern prägt BAV strategische und

kreative Lösungen, die für bessere Geschäftsergebnisse sorgen. In

über 25 Jahre hat BAV bislang Daten und Erkenntnisse zum

Verbraucherverhalten im Zusammenhang mit mehr als 60.000 Marken in 50

Ländern auf der ganzen Welt erfasst, wobei 75 Dimensionen beim

Markenimage und beim Markenwert in Betracht gezogen werden. Die BAV

Group ist Teil von VMLY&R, einem WPP-Unternehmen. Unter bavgroup.com

erfahren Sie mehr.



Informationen zur Wharton School



Die im Jahr 1881 als erste akademische Wirtschaftsschule

gegründete Wharton School der University of Pennsylvania genießt

internationale Anerkennung für ihre intellektuelle Führung und

kontinuierliche Innovationskraft in allen wichtigen Disziplinen der

Wirtschaftswissenschaften in der Hochschulbildung. Mit ihrer

breitgefächerten, global vernetzten Gemeinschaft und einer der

publikationsstärksten Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften

schafft die Wharton weltweit einen ökonomischen und sozialen

Mehrwert. An der Wharton School sind 5.000 Studierende im

Grundstudium, in MBA-, Executive MBA- und Doktoranden-Studiengängen

eingeschrieben. Jedes Jahr besuchen mehr als 9.000 Teilnehmer

Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte und die Wharton School

verfügt über ein starkes Alumni-Netzwerk mit 94.000 Absolventen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://seicenter.wharton.upenn.edu.



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/226028/u_s__news___world_repo

rt_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2352403-1&h=13196718

3&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23524

03-1%26h%3D646278690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252

Fmedia%252F226028%252Fu_s__news___world_report_logo.jpg%26a%3Dhttps%2

53A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F226028%252Fu_s__news___

world_report_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F22

6028%2Fu_s__news___world_report_logo.jpg)

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/323580/the_wharton_school_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811007/BAV_Group_Logo.jpg



