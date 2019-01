Eine im abgelaufenen Jahr wohl übertroffene Gewinnprognose lässt die Aktien der Deutschen Börse am Mittwoch vorbörslich deutlich steigen. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es in einem insgesamt zögerlichen Marktumfeld deutlich um 1,4 Prozent auf 114,80 Euro nach oben. Der Börsenbetreiber hatte am Vorabend nach Börsenschluss angekündigt, dass er nach vorläufigen Zahlen beim Jahresgewinn 2018 ein Plus von rund 17 Prozent erwartet. Bisher habe die Prognose bei mehr als 10 Prozent gelegen.

Händlern zufolge werden damit nicht nur die bisherigen Unternehmensziele, sondern auch die Markterwartungen übertroffen. Ein anderer Börsianer verwies jedoch darauf, dass Analysten vereinzelt sogar etwas mehr erwartet hätten. Insofern sei die Meldung zwar positiv, aber auch nicht für jeden als große Überraschung anzusehen./tih/fba

ISIN DE0005810055

AXC0060 2019-01-23/08:19