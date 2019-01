ITB Berlin, 6. bis 10. März 2019, Halle 6.2b, Stand 201 Als zentraler Partner für die umfassende Digitalisierung des Destinations-Marketings präsentiert sich die Wilken Software Group auf der Internationalen Tourismusbörse ITB im März in Berlin. Dabei zeigt Wilken nicht nur, wie sich ein nachhaltiger Kommunikationsprozess auf Basis hochindividualisierter Interessensprofile mithilfe der Wilken E-Marketing Suite über ganz unterschiedliche Kanäle umsetzen lässt. Auch die Automatisierung vieler Abläufe im Marketing steht im Fokus des Messeauftritts. Wilken ist dabei erstmals nicht mehr in der "Technikhalle" 6.1 präsent, sondern auf dem Gemeinschaftsstand der Tourismusmarketing Baden-Württemberg (TMBW) in Halle 6.2b. "Wir sehen uns nicht nur als reiner IT-Dienstleister, sondern als ,Partner auf Augenhöhe' für Destinationen, die die Digitalisierung als Chance nutzen wollen. Deswegen sind wir in diesem Jahr in ihre direkte Nachbarschaft gezogen", begründet Björn Reincke, Bereichsleiter Tourismus und Digitale Lösungen bei der Wilken Software Group, den Umzug. Wilken zeigt auf der ITB 2019 zahlreiche Neuheiten. Ob der Gast über Chat, E-Mail oder direkt vor Ort mit der Destination Kontakt aufnimmt, erhält er in der Folge immer nur die für ihn relevanten Informationen. Die Wilken E-Marketing Suite unterstützt dazu die unterschiedlichsten Kanäle. Im Bereich der Prozessautomatisierung demonstriert Wilken, wie Informationen aus Buchungssystemen automatisiert in das E-Marketing übernommen werden. So kann dem Gast im richtigen Moment die auf ihn abgestimmte Kommunikation zugespielt werden. Ein weiteres Messe-Highlight ist das Modul "Guided Tours", welches das Management von Stadtführungen, Rundgängen oder Touren deutlich vereinfacht. Weitere Themen sind die digitale Umsetzung von Kundenloyalitätsprogrammen, die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen, von weiteren Prozessen wie der Prospektbestellung oder die effiziente Organisation von Service- und Informationsanfragen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Wilken AG - Davide Savoldelli Blumenaustrasse 8 - CH-9320 Arbon TG Tel.: + 41 71 454 64 00 info@wilken.ch - www.wilken.ch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

