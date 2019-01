The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA WDLK XFRA DE000WNDL193 WINDELN.DE SE O.N. KONV. GER0 EQU EUR Y

CA 2K6 XFRA CA68622A1021 ORGANIC FLOWER INV. GRP EQ00 EQU EUR N