Der Sparkassen-Prüfungsverband hat sich für OneSumX for Regulatory Reporting von Wolters Kluwer entschieden, um dessen marktführende Software im Bereich des aufsichtsrechtlichen Berichtswesens für die vorgeschriebenen Prüfberichte und die dazugehörigen Anlagen zu nutzen. Diese jährlichen Prüfberichte im Bankwesen müssen von Abschlussprüfern für alle österreichischen Banken erstellt werden und viele von ihnen verwenden dafür OneSumX for Regulatory Reporting.

OneSumX for Regulatory Reporting greift dabei auf eine einzige Datenquelle zurück, sodass Einheitlichkeit, Abstimmung und Präzision sichergestellt werden und die Software kommt mit dem firmeneigenen Regulatory Update Service. Dieser einmalige Service wird von Fachleuten bei Wolters Kluwer gewartet, welche die Vorschriften in ca. 30 Ländern aktiv überwachen.

"Die OneSumX-Lösung von Wolters Kluwer verfügt über einen ausgezeichneten Ruf im aufsichtsrechtlichen Berichtswesen", bemerkte Mag. Gerhard Margetich, Vorstandsvorsitzender des Sparkassen-Prüfungsverbandes, leitete das Auswahlverfahren für die Reporting-Software. "Wir benötigten einen Experten in diesem Bereich, um sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen bezüglich Berichterstattung und Dokumentation der Abschlussprüfungen im Einklang mit den anspruchsvollen behördlichen Anforderungen auf umfassende Weise gerecht werden. Wolters Kluwer war angesichts seiner langen Erfolgsgeschichte in diesem Bereich die naheliegende Wahl."

"Wir bei Wolters Kluwer sind hoch erfreut darüber, unseren Kundenstamm in Österreich zu erweitern und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Sparkassen-Prüfungsverband bei der Einrichtung unserer Software", kommentierte Kris Van Bavel, Leiter der Finanz-, Risiko- und Reporting-Geschäftsstelle von Wolters Kluwer in EMEA. "Wir haben eine große Präsenz in Österreich und es kommen hier sowie in ganz EMEA ständig neue Kunden hinzu. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, da die im Land tätigen Banken begierig sind, auf unsere Fachkompetenz im Bereich des integrierten aufsichtsrechtlichen Berichtswesens zurückzugreifen. Die Entscheidung von gesetzlichen Abschlussprüfern, unsere Software zu verwenden, ist ebenfalls ein Beweis für unsere Branchenkenntnisse."

Die Finanz-, Risiko- und Reporting-Geschäftsstelle von Wolters Kluwer (FRR), die zur Abteilung für Unternehmensführung, Risiko und Compliance gehört, ist weltweiter Marktführer bei der Bereitstellung integrierter Lösungen für Regulatory Compliance und Reporting. Sie unterstützt regulierte Finanzinstitute dabei, ihren Verpflichtungen gegenüber externen Aufsichtsbehörden und dem eigenen Vorstand nachzukommen.

Die FRR-Geschäftsstelle von Wolters Kluwer wird häufig von unabhängiger Seite für ihre hervorragenden und innovativen Leistungen gewürdigt. Mitte 2018 erhielt das Unternehmen von der Fachzeitschrift Risk die begehrte Auszeichnung für das "Regulatory Reporting System of The Year", und Central Banking vergab vor Kurzem das Prädikat "Best Technology Solution For Regulatory Compliance" an OneSumX for Regulatory Reporting. FRR von Wolters Kluwer hat dieses Jahr zudem die Kategorie "Regulatory Reporting" im alljährlich erscheinenden RiskTech100-Bericht gewonnen. Diese umfassende Auswertung der weltweit führenden Unternehmen für Risiko und Compliance wird von Chartis Research zusammengestellt. FRR von Wolters Kluwer hat diese Auszeichnung bereits bemerkenswerte siebenmal in acht Jahren für sich beansprucht.

Über die Abteilung für Unternehmensführung, Risiko und Compliance bei Wolters Kluwer

Governance, Risk Compliance (GRC) ist eine zum Unternehmen Wolters Kluwer gehörende Abteilung, die Fachleuten aus dem Rechts- und dem Bankwesen Lösungen anbietet, um deren Konformität mit den sich stetig verändernden aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtungen sicherzustellen, Risiken zu handhaben, die Effizienz zu steigern, wettbewerbsfähig zu bleiben und bessere geschäftliche Ergebnisse erzielen zu können. GRC bietet ein Portfolio an technologiebasierten Fachdienstleistungen und -lösungen mit Schwerpunkt auf rechtliche Compliance, legale Betriebssteuerung, Compliance für Bankprodukte und Regulatory Compliance im Bankwesen.

Wolters Kluwer (AEX: WKL) ist ein weltweiter Marktführer bei Informationsdiensten und -lösungen für Fachleute in den Sektoren Gesundheitswesen, Steuerberatung und Rechnungsprüfung, Risiko und Compliance, Finanz- und Rechtswesen. Wolters Kluwer wies 2017 einen Jahresertrag von 4,4 Milliarden Euro aus. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden betreut Kunden aus über 180 Ländern, verfügt selbst über Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit 19.000 Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

