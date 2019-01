Die Daimler-Aktie hat auf Jahressicht ganze 32% an Wert verloren und ist am 01. Januar 2019 auf ein neues 5-Jahres-Tief bei 45,02 Euro gefallen. Auch an dem Stuttgarter Premium-Autobauer ist die Diesel-Diskussion nicht spurlos vorüber gegangen. Derzeit wird neben weiteren Fahrverboten auch über ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen ("Gebot der Vernunft" lt....

