Basel - Im Rahmen eines Investorenwettbewerbs hat Warteck Invest den Zuschlag für den Abschluss eines Baurechtsvertrags mit der Einwohnergemeinde der Stadt Basel für eine Baurechtsparzelle am Dreispitz in Basel erhalten. Grundlage für die Neubebauung dieser Parzelle an der Kreuzung Münchensteinerstrasse/Walkeweg bildet der im 2009 von der Stadt durchgeführte offene Wettbewerb "Bernoulli/Walkeweg".

Als Sieger aus dem Wettbewerb ging der Bebauungsvorschlag von Bachelard Wagner Architekten und Berchtold Lenzin Landschaftsarchitekten aus Basel hervor, der ein gemischt genutztes Hochhaus und den öffentlichen Irène Zurkinden-Platz vorsieht. Der Grosse Rat ...

