Schwarzach am Main (pta005/23.01.2019/09:00) - RENÉ LEZARD hat in den letzten Wochen weitere Schritte auf dem Weg zur Profitabilität vollzogen. Gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung ist es dem Vorstand gelungen, eine Neuausrichtung einzuleiten, die das Unternehmen und den Standort Schwarzach sichert. Dafür war es notwendig, dass das Unternehmen, über einen Sozialplan und Interessenausgleich abgesichert, Personal reduziert. "Unser CFO, Thorsten Luig hat in den letzten Monaten alle Verhandlungen mit Investoren und Arbeitnehmervertretern - bis hin zur außerordentlichen Hauptversammlung im Dezember 2018 - konstruktiv und mit viel Einsatz entscheidend mit geführt. Auf seinen eigenen Wunsch ist er zum 31. Dezember 2018 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Im Namen des Aufsichtsrates der RENÉ LEZARD Mode AG möchte ich mich bei Herrn Luig bedanken, dass er das Unternehmen in dieser nicht einfachen Zeit mit voller Kraft unterstützt hat. Seit dem 1. Januar 2019 ist Frau Isabella Hierl Alleinvorstand der RENÉ LEZARD Mode AG", so Dr. Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender der RENÉ LEZARD Mode AG. Bodo-Joachim Wendenburg konnte als neuer Interims-CFO für die RENÉ LEZARD Mode AG gewonnen werden. Isabella Hierl, Alleinvorstand der RENÉ LEZARD Mode AG: " Bodo-Joachim Wendenburg verfügt über eine hohe Finanzexpertise über verschiedene Branchen hinweg. Auch in der Textilindustrie war Herr Wendenburg bei Wolff & Olsen über viele Jahre als CFO tätig."



