Die Aktien der Deutschen Bank (WKN: 514000) sind auch in den letzten zwölf Monaten weiter gefallen. Insgesamt verloren sie weiter knapp 50 % an Wert (21.01.2019). Für viele Anleger stellt sich die Frage, wann sie endlich dreht und wieder bessere Ergebnisse erzielt. Schließlich ist die Bewertung mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,24 extrem günstig (21.01.2019). Was jedoch derzeit die Bank und die Aktie weiterhin belastet, erfährst du hier. Die Deutsche Bank schwamm nackt Warren Buffett ...

