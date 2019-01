Wien (ots) -



motec ventures beteiligte sich Ende 2018 an dem israelischen Unternehmen RFISee, Entwickler des weltweit ersten 4D Imaging-Radar-auf-einem-Chip und an dem deutschen Start-up CarFellows, einem Joint-Venture zwischen einer deutschen Multi-Marken-Autohandelsgruppe und einem führenden Team von Unternehmern aus der Mobility-Branche. Beide Unternehmen wurden von internationalen Co-Investoren aus der Privatwirtschaft, einem großen deutschen Mittelstandsunternehmen und einem technologieorientierten Family Office finanziert. Im ersten Quartal 2019 werden weitere Investitionen im Bereich Smart Mobility aus dem Netzwerk der motec Geschäftsführer Geza Brugger und Berthold Baurek-Karlic erwartet. Anfragen für die zweite Finanzierungrunde sind herzlich willkommen.



Das israelische Smart Mobility Start-up RFISee und das in Deutschland angesiedelte CarFellows wurden Ende 2018 erfolgreich über motec ventures finanziert. Weitere Investments von motec ventures sind für das erste Quartal 2019 geplant.



Früher als erwartet startete motec ventures seine ersten Smart Mobility Investments und beteiligte sich Ende 2018 an dem israelischen Unternehmen RFISee und dem deutschen Start-up CarFellows. "Die Pipeline steht und ist gefüllt. Wir nehmen immer mehr interessante Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa wahr - von der E-Mobilität bis hin zu plattform- und datengesteuerten Geschäftsmodellen", bestätigt Geza Brugger, Managing Director von motec ventures. Das Investment wurde mit internationalen Co-Investoren aus der Privatwirtschaft, einem führenden deutschen Mittelstandsunternehmen und einem technologieorientierten Family Office umgesetzt.



Weitere Investitionen in Q1 2019 geplant.



motec ventures sowie seine Gründungsgesellschaften e&Co. AG und Venionaire Capital konnten mit ihrem fundierten Technologie- und Branchenwissen bereits eine Reihe von Investoren für die 2018 gegründete Initiative überzeugen. "Wir sind zuversichtlich im ersten Quartal 2019 weitere Investitionen zu tätigen, da der Fonds von vielen weiteren Investoren aus unserem Netzwerk sehr begrüßt wird", ergänzt Berthold Baurek-Karlic, ebenfalls Managing Director von motec ventures und CEO von Venionaire Capital. Laut Baurek-Karlic besteht die aktuelle Deal-Pipeline für 2019 aus weiteren handverlesenen "Hidden Champions", welche starke Skalierungschancen bieten. Der Vorstand rund um Geza Brugger und Berthold Baurek-Karlic steht offen gegenüber Anfragen für die zweite Finanzierungsrunde.



Die Start-ups im Fokus:



RFISee wurde vom DRIVE Accelerator des Technion Institute of Technology in Haifa gegründet. Das Unternehmen entwickelt das weltweit erste 4D Imaging-Radar-auf-einem-Chip und produziert somit die nächste Generation von "Ohren" und "Augen" für autonome Fahrzeuge, Drohnen oder Roboter. Der hochauflösende und kostengünstige Radarsensor erstellt in Echtzeit 3D-Karten von Lage und Geschwindigkeit von Objekten in der Umgebung und ermöglicht damit die Fertigung von sichereren autonomen Fahrzeugen für den Massenmarkt. Die Radartechnologie ist hierbei eine Schlüsseltechnologie, da sie sehr zuverlässig und widerstandsfähig gegenüber Wetter-, Licht- und Schmutzbedingungen ist, weshalb diese Technologie auch im militärischen Bereich bevorzugt eingesetzt wird. Weitere Informationen unter: www.rfisee.com



CarFellows ist ein Joint-Venture zwischen einer deutschen Multi-Marken-Autohandelsgruppe und einem führenden Team von Unternehmern aus der Mobility-Branche. Das Geschäftsmodell sieht eine nahtlose Lösung für B2B-Campaigning und Leadmanagement vor und ermöglicht darüber hinaus, den direkten Online-Verkauf von Gebraucht- und Neuwagen als Servicegeschäft der Zukunft. CarFellows arbeitet mit einem großen Händlernetzwerk im Hintergrund, welches zum Start allein in Deutschland aus mehr als 20 Niederlassungen besteht. Dies ermöglicht es dem Start-up Offline- und Online-Aktivitäten perfekt zu integrieren und dem zukünftigen Autokäufer den besten Service anzubieten.



Über motec ventures:



motec ventures ist ein Growth Fund für führende mittelständische Unternehmen im Bereich Smart Mobility. Der Fokus liegt auf der Skalierung von Start-Ups in der Frühphase in enger Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie. Das Joint Venture wurde 2018 von der deutschen Automotive Management-Beratung e&Co. AG (www.eandco.com) sowie dem österreichischen Venture-Capital-Experten Venionaire Capital (www.venionaire.com) gegründet. motec ventures agiert von Wien, Berlin und München aus und wird von einem internationalen Netzwerk mit Büros in den USA, China und Südkorea unterstützt. Weitere Informationen unter: www.motec.vc



