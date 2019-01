CIP-verwalteter Gateway-Fonds verkauft Investitionen in DPWA an DP World und neue von CIP verwaltete Investmentfonds

Corsair Infrastructure Partners ("CIP"), das globale Infrastruktur-Investmentgeschäft von Corsair Capital ("Corsair"), gab heute bekannt, dass Gateway Infrastructure Investments ("Gateway"), ein von CIP verwalteter Investmentfonds, sowie mehrere andere Finanzinvestoren Vereinbarungen getroffen haben, um ihre gesamten Anteile an DP World Australia (Holding) Pty Ltd ("DPWA") an DP World und neue von CIP verwaltete Investmentfonds zu verkaufen. Der Abschluss der Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Im Zuge dieser Transaktion wird DP World, die ursprüngliche Konzernmutter von DPWA, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten, neben einer erheblichen Minderheitsbeteiligung durch von CIP verwaltete Fonds.

Hari R. Rajan, Geschäftsführer von Corsair und Leiter von CIP, sagte: "Wir freuen uns, dass wir den Ausstieg aus der Beteiligung von Gateway an DPWA erreicht haben, während wir gleichzeitig unsere starke Beziehung zu DP World durch die kontinuierliche Verwaltung einer großen Investition in das Unternehmen aufrechterhalten. Wir glauben, dass diese neue Aktionärsstruktur die globalen Fähigkeiten von DP World weiter nutzen und das weitere Wachstum und die Entwicklung des Containerterminals und anderer Geschäftsbereiche von DPWA unterstützen wird."

Über DP World Australia

DP World Australia ist der führende Containerterminal-Stauerdienstleister in Australien und operiert in Melbourne, Sydney, Brisbane und Fremantle. Das Unternehmen bildet ein entscheidendes Glied in der Lieferkette und konzentriert sich auf die Bereitstellung von erstklassigem Service für Reedereien, Importeure, Exporteure und die breitere Öffentlichkeit, während es gleichzeitig die Beziehungen zu Regierungen, Hafenverpächtern und anderen wichtigen Interessengruppen weiter stärkt.

Über Corsair Capital und Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital wurde 1992 gegründet und ist ein weltweit führender Spezialinvestor. Corsair verfügt über eine renommierte Private-Equity-Plattform, die in nahezu alle Teilsektoren der Finanzdienstleistungsbranche investiert hat, darunter Wealth Asset Management, Payment Financial Technology, Services, Versicherungen sowie Banking Specialty Finance. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen 8 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Investitionen geleitet oder mitgestaltet. Das Unternehmen hat auch eine globales Infrastruktur-Aktien-Sponsoring- und Investmentmanagementsparte, Corsair Infrastructure Partners, das 2015 gegründet wurde und einen Infrastrukturfonds in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen zu Corsair Infrastructure Partners finden Sie unter www.corsair-infrastructure.com.

