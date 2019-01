Die Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung belastet am Mittwoch erneut die Stimmung der Anleger. Der Dax startet im Minus.

Belastet von Konjunktursorgen hat der Deutsche Aktienindex im frühen Handel am Mittwoch nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 11.044 Punkte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft und Deutschland gesenkt. Auch widersprüchliche Nachrichten rund um die geplanten Handelsgespräche zwischen den USA und China beunruhigten die Anleger. Einem Zeitungsbericht zufolge haben die USA vorbereitende Gespräche für die Verhandlungen in der kommenden Woche abgesagt. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies dies jedoch zurück. Am Dienstag hatte der Dax 0,4 Prozent im Minus bei 11.090 Punkten geschlossen.

Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Deutsche Bank mit einem Kursminus von 1,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge untersucht die US-Notenbank Transaktionen des Instituts im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank.

Die weiteren Indizes

Die New Yorker Börsen hatten am Dienstag nachgegeben. Die Kauflaune der Anleger verdarben unter anderem schwache Geschäftsaussichten einiger Konzerne. In Asien erwartet die chinesische Führung zudem eine Beeinträchtigung der Beschäftigungslage infolge der Konjunkturabkühlung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,2 Prozent tiefer auf 24.404 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,4 Prozent auf 2632 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,9 Prozent auf 7020 Punkte.

Blick auf die Einzelwerte

Deutsche Börse: Die Aktie der Deutschen Börse wird eine der Aktien sein, die am Mittwoch im Fokus stehen. Am Dienstagabend hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es im vergangenen Jahr die Gewinnprognose nach vorläufigen Zahlen klar übertroffen hat. Der Vorstand des Betreibers der Frankfurter Wertpapierbörse und der größten europäischen Terminbörse Eurex geht davon aus, dass der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss 2018 um rund 17 Prozent gestiegen ist. Ursprünglich hatte der Konzern mit einem Wachstum des Nettoergebnisses von mindestens zehn Prozent gerechnet.

Das Unternehmen profitierte zuletzt von den teils heftigen Schwankungen an den Börsen im Zusammenhang mit diversen politischen Krisen in aller Welt und dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Unternehmen verdient sowohl am Wertpapierhandel - bei steigenden und fallenden Kursen - als auch bei Absicherungsgeschäften an der Eurex.

