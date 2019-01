von Petra Maier, €uro am SonntagEin guter Start ins neue Jahr sieht anders aus. Erst der Wintereinbruch und dann auch noch ein Streik des Flughafenpersonals. In den vergangenen Tagen blieben viele Flugzeuge der Deutschen Lufthansa am Boden. Die Ausfälle bei Europas größter Airline sorgen nicht nur für Unmut bei Passagieren. ...

