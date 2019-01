Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan auf ihrer heutigen Sitzung keine Änderung der geldpolitischen Rahmenbedingungen beschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Angepasst worden seien hingegen die BIP- und Inflationsprognosen. Während man dabei die Wachstumsprognose für das im April startende Fiskaljahr 2019 leicht auf 0,9% gg. Vj. (zuvor: 0,8%) angehoben habe, habe man die Prognose für die Teuerung spürbar nach unten angepasst. Mit nur noch 0,9% (zuvor: 1,4%) werde die Zielmarke der Notenbank demnach wohl erneut klar verfehlt werden (2018e: 0,8%). Entsprechend dürften die japanischen Währungshüter ihre sehr expansive Geldpolitik auch in den kommenden Quartalen beibehalten. (23.01.2019/alc/a/a) ...

