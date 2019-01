Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Ende des "government shutdown" ist nach wie vor nicht abzusehen und die britische Premierministerin scheint mit ihrem "Plan B" die nächste Eskalationsstufe des "Brexit"-Chaos lediglich zu verzögern, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei gestern gefragt gewesen und habe im Tageshoch bei 164,67 notiert. Das Chartbild auf Tagesbasis sei konstruktiv. So stehe der DMI im Kauf und das Kursmomentum liege im positiven Terrain. MACD und Stochastik würden aber vor zu viel Optimismus mahnen. Auf Widerstände stoße der Bund-Future bei 164,89 und 164,98. Erste Haltemarken würden die Analysten in Form der 21-Tagelinie bei 164,18 sowie an der Oktober-Trendlinie lokalisieren, welche heute bei 164,03 verlaufe. Darunter seien weitere Unterstützungen bei 163,84 und 163,48/50 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 163,84 und 164,98. ...

