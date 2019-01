Deutsche Börse-Calls mit 120%-Chance bei Kursanstieg auf 120 EUR

In den ersten Handelstagen des Jahres 2019 konnten Anleger mit der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) Kursgewinne von bis zu 13 Prozent erwirtschaften. Vor der Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie am 22.1.19 sogar auf 117 Euro zu. Obwohl die Deutsche Börse den Gewinn um 17 Prozent steigern konnte und somit die Analystenerwartungen, die von einem Gewinnwachstum von 10 Prozent ausgegangen waren, deutlich übertraf, startete die Aktie mit einem Minus in den neuen Handelstag.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie den seit dem Jahresbeginn bestehenden Aufwärtstrend innerhalb des nächsten Monats auf 120 Euro ausweiten kann, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der Deutsche Bank BNP-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000DM8WAG4, wurde beim Aktienkurs von 113,95 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 120 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,55 Euro (+83 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,825 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,825 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DDU1QY0, wurde beim Aktienkurs von 113,95 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro quotiert.

Gelingt der Deutsche Börse-Aktie der Anstieg auf 120 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,01 Euro (+120 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,14 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,14 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF9DXM0, wurde beim Aktienkurs von 113,95 Euro mit 0,95 - 0,96 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,48 Euro (+54 Prozent) befinden.

Quelle: hebelprodukte.de