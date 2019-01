(neu: Leerverkaufsquote und gezahlte Prämie)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine vergleichsweise hohe Leerverkaufsquote bei Aktien der Heidelberger Druckmaschinen dürfte die Kursrally am Mittwoch noch zusätzlich befeuert haben. Laut Bundesanzeiger beträgt die sogenannte Short-Quote in der Aktie insgesamt 9,2 Prozent. Fast die Hälfte davon hielt den Angaben zufolge der britische Investor Immersion Capital.

Short-Anleger leihen sich Aktien am Markt aus und verkaufen diese in der Hoffnung auf einen fallenden Kurs, um sie später günstiger wieder zurückzukaufen und so einen Gewinn zu erzielen.

Die Aktie baute die Gewinne im Handelsverlauf immer weiter aus. In der Spitze schnellte er um fast 24 Prozent nach oben. Ein Händler verwies ferner darauf, dass der chinesische Investor Masterwork Group eine Prämie von rund 50 Prozent auf den durchschnittlichen Börsenkurs der vergangenen drei Monate zahle./bek/fba

