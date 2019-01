Zürich - Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index bleibt die Zahl der ausgeschriebenen Stellen im Januar mit einem Wachstum von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr (Januar 2018 - Januar 2019) hoch. Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in der Schweiz zwischen Dezember und Januar 2019 sank um 2,6 %, was typisch für den saisonalen Rückgang in diesem Zeitraum ist.

Die Branchen mit dem höchsten monatlichen Wachstum (Dezember 2018 - Januar 2019) waren Finanzdienstleistungen und IT.

«Bei einer derart stark wachsenden Nachfrage ...

