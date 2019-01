Der IT-Dienstleister S&T profitiert weiterhin von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie. Das im November angehobene Ziel eines operativen Ergebnisses (Ebitda) von 88 Millionen Euro im Jahr 2018 sei erreicht worden, teilte der Konzern am Mittwoch in Linz mit. Der Umsatz sei, ebenfalls wie angestrebt, im vergangenen Jahr um rund 13 Prozent auf knapp 1 Milliarde Euro gewachsen. Die Dividende soll daher um 0,03 auf 0,16 Euro steigen.

Treiber des Wachstums sei weiterhin die Digitalisierung der industriellen Produktion. "Die prognostizierte Eintrübung der Industriebranche ist für die S&T Gruppe derweil nicht spürbar", sagte Chef Hannes Niederhauser laut Mitteilung. S&T könne sich weiterhin über einen hohen Auftragsbestand freuen. 2019 will S&T denn auch weiter wachsen: Das Management will den Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Übernahmen könnten zusätzlichen Rückenwind liefern, hieß es.

Die Anleger freute es. Aktie des SDax-Konzerns knüpfte am Vormittag an ihre Erholung an und stieg um mehr als 2 Prozent. Nach den Kursverlusten der vergangenen Monate startete S&T zudem ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro./niw/mis

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0109 2019-01-23/11:06