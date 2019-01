Bekanntgabe neuer CSR-Jahreskanäle für Aktien und Zinsen 2019 DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht Bekanntgabe neuer CSR-Jahreskanäle für Aktien und Zinsen 2019 23.01.2019 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Unser Anlagestil in der Vermögensverwaltung ist konsequent antizyklisch ausgerichtet! Am Jahresanfang definieren wir Jahreskanäle für Aktien und Zinsen, innerhalb derer wir konsequent antizyklisch agieren. Mit dem Vorteil, unabhängig von Punktprognosen zu sein. Kurz vor dem Jahreswechsel häufen sich traditionsgemäß die Kapitalmarkt-Prognosen, welche die Banken, Brokerhäuser und Finanzdienstleister veröffentlichen. Die volkswirtschaftlich fundierten Schätzungen stecken in ihrer Gesamtheit das Terrain ab, in dem die Experten den Markt im Jahresverlauf sehen. Da diese Schätzungen mit einer mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Streuung verbunden sind, ist von Anfang an klar, dass nicht alle am Ende Recht behalten können. Jede Prognose hat für sich alleine betrachtet wieder nur eine geringe Chance, tatsächlich zu einer "Punktlandung" zu werden. In ihrer Gesamtheit ergeben die Prognosen jedoch eine gute Basis für die Festlegung unserer Jahreskanäle. Wie in den Jahren zuvor ergänzen wir die veröffentlichten Prognosen noch um eigene statistische Berechnungen. Wo unsere Jahreskanäle für das neue Jahr liegen und was uns dabei geleitet hat, haben wir hier näher ausgeführt: https://csr-beratungsgesellschaft.de/index.php's=service-update&disclaimer_2=true Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2019! Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. https://csr-beratungsgesellschaft.de Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 23.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 768739 23.01.2019 AXC0110 2019-01-23/11:08