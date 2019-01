FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1040 (1010) PENCE - 'SELL' - CFRA CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1750 (2000) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 640 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 155 (180) P - EXANE BNP CUTS FERGUSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 100 (96) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 160 (185) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2240 (2270) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 700 (705) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 424 (410) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS G4S TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 220 PENCE - LIBERUM CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 344 (394) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF INITIATES ANGLO AMERICAN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1800 PENCE - ODDO BHF INITIATES BHP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1900 PENCE - ODDO BHF REINITIATES RIO TINTO WITH 'REDUCE' - PRICE TARGET 3800 PENCE - PEEL HUNT CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 392 (387) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1475 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 585 (620) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1310 (1300) PENCE - 'NEUTRAL'



