Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im vorigen Jahr haben sie geheiratet, nun führen der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, 74, und Soyeon Schröder-Kim, 48, ein neues Leben mit viel gesunder Ernährung und Sport. Die fünfte Ehefrau des Altkanzlers sagt in der aktuellen GALA (Heft 05/2019, ab morgen im Handel): "Golfen ist sehr förderlich für unsere Beziehung. Wie ein langer Spaziergang, bei dem wir uns unterhalten, nur eben mit einem Ball dabei. Das macht dann mehr Spaß."



Eine weitere gesunde Angewohnheit, die das Ehepaar in seinen Alltag integriert. "Mein Mann und ich trinken immer Wasser mit Zitrone. Selbst im Restaurant bestellen wir eine Flasche und dazu eine ganze Zitrone, die ich dann frisch aufschneide. Mein Mann nennt das den "Soyeon-Champagner."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de