Weinfelden - In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Traditionsunternehmen Loeb wird Lidl Schweiz in den nächsten Jahren als Mieter zwei neue Filialen eröffnen - eine im Loeb-Warenhaus am Hauptbahnhof Bern und eine weitere in Biel.

Durch die Partnerschaft mit Loeb gewinnt Lidl Schweiz attraktive Standorte in Stadtzentren, die bereits in Planung sind. Die Filiale in Bern wird direkt durch die Bahnhofpassage sowie durch das Loeb-Warenhaus zugänglich sein. Mit der neuen Filiale beim «Loebegge» zieht Lidl Schweiz ins Herzstück von Bern ein. Lidl Schweiz wird an beiden Standorten rund 3 Millionen Franken ...

