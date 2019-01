Aktien von S&T sind am Mittwoch nach dem Ausblick für das neue Geschäftsjahr auf den höchsten Stand seit sieben Wochen geklettert. Zudem kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück und will die Dividende kräftig erhöhen. Dabei gewannen die Papiere des IT-Dienstleisters in der Spitze über 4 Prozent.

Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sieht angesichts der Ziele für 2019 Spielraum für die operativen Ergebnisschätzungen am Markt. Immerhin plane S&T stets sehr konservativ und liege dennoch auf Augenhöhe mit dem Konsens, so der Experte. Insgesamt sieht Wunderlich im Moment ein günstiges Umfeld mit hoher Planungssicherheit für die kommenden Quartale.

Mit seinem Kursziel von 28,50 Euro signalisiert er noch rund 47 Prozent Spielraum./ag/mis

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0126 2019-01-23/12:04