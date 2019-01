Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in der Eurozone erschweren es der EZB, die schrittweise Normalisierung ihrer Geldpolitik fortzusetzen, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.Aus den vier größten Volkswirtschaften der Region - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - würden Anzeichen einer konjunkturellen Verlangsamung kommen. Zwar habe jedes Land mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen, alle vier würden jedoch einen synchronen Rückgang wichtiger Wirtschaftsindikatoren verzeichnen, einschließlich der Einkaufsmanagerindices (PMI). Hinzu komme, dass die Kerninflation - ein für die geldpolitischen Entscheidungen der EZB wichtiger Indikator - bei rund 1 Prozent stagniere. Dies liege deutlich unter dem Ziel der Zentralbank einer Teuerungsrate von knapp unter 2 Prozent. ...

