Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat in der Nacht ihre aktuellen geldpolitischen Entscheidungen bekanntgegeben, so die Analysten von Postbank Research.Wenig überraschend habe sie ihren Leitzins bei -0,10% belassen. Für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen strebe sie weiterhin ein Niveau von 0,00% an. Wie im Vorfeld erwartet hätten die Währungshüter jedoch ihren Inflationsausblick gesenkt. Mit einer geldpolitischen Trendwende in Japan sei vor diesem Hintergrund auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. (23.01.2019/alc/a/a) ...

