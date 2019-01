Alipay, das Onlinebezahlsystem der chinesischen Alibaba Group, ist eine Erfolgstory. In China wird quasi alles per Karte bezahlt, auch Kleinstbeträge auf dem Gemüsemarkt. Weit mehr als eine halbe Milliarde Nutzer zählt Alipay, sie gilt als weltweit größte Paymentplattform und hat mehr als 50 Prozent Marktanteil im Online-Geschäft in China. Und nun könnte Alibaba noch einen weiterer, entscheidender Schritt gelingen: Der Sprung nach Europa.

Finanzminister verkündet Lizenzvergabe

Alibaba ... (Achim Graf)

