Marinomed setzt den Börsegang fort. Die am 29. November 2018 unterbrochene Angebotsfrist wird am Donnerstag 24. Jänner 2019 fortgesetzt und endet voraussichtlich am Dienstag 29. Jänner 2019, informiert das Unternehmen. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich, eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger, so das Unternehmen. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt unverändert bei 75 bis 90 Euro pro Aktie. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Jänner 2019 festgelegt und veröffentlicht. Erster Handelstag ist der 1 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...