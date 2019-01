Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street zu einer moderaten Erholung kommen. Dow & Co hatten am Dienstag ihre stärksten Tagesverluste seit Anfang Januar verzeichnet. Übergeordnet drücken jedoch weiter die Konjunktursorgen auf die Stimmung. Nachdem China das schwächste Wirtschaftswachstum seit fast drei Jahrzehnten gemeldet und der IWF seine Prognosen für die Weltwirtschaft gesenkt hatte, gingen nun die japanischen Ausfuhren im Dezember überraschend deutlich zurück, bedingt durch eine kräftig gesunkene Nachfrage aus China. Dadurch steht der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter im Fokus.

Leicht stützend könnte wirken, dass in den US-Haushaltsstreit Bewegung zu kommen scheint. Der Senat hat für Donnerstag eine Abstimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen angesetzt.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,4 Prozent zu.

Zudem rückt die US-Berichtssaison immer stärker in das Blickfeld der Investoren. Hier hat IBM eine positive Überraschung geliefert. Der IT-Konzern übertraf bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legt vorbörslich um 6,3 Prozent zu.

Dagegen verloren Comerica nachbörslich 0,7 Prozent und profitierten nicht davon, dass der Vorstand des Finanzdienstleisters eine Erhöhung der Dividende um 12 Prozent auf 67 Cent angekündigt hatte. Zudem wurde ein Rückkauf von 15 Millionen Aktien angekündigt, zusätzlich zum zuvor genehmigten Kauf von 4,7 Millionen Anteilsscheinen.

Der Aktienkurs von TD Ameritrade stieg nach der Schlussglocke um 2,2 Prozent, nachdem das Unternehmen für das vergangene Geschäftsquartal ein Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen vermeldet hatte. Zudem profitierte TD Ameritrade von geringeren Vergütungsaufwendungen wegen eines gesunkenen Personalbestands.

