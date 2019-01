BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will ihre Förderung für die Batterietechnologie neu ausrichten und in den kommenden vier Jahren hierfür weitere 500 Millionen Euro investieren, um die technologische Souveränität Deutschlands in der Batterietechnologie zu sichern. Das kündigte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) beim "Batterieforum Deutschland" in Berlin an. Die Regierung will laut dem Dachkonzept "Forschungsfabrik Batterie" die Batterieforschung und die industrielle Anwendung "Tür an Tür" vorantreiben, um schnelle Fortschritte zu erreichen.

Das neue Konzept vereine alle bisherigen Fördermaßnahmen und -programme zur Batterieforschung unter einem Dach, sagte Karliczek. Die angekündigten Mittel sollen laut der CDU-Politikerin "in die gesamte Wertschöpfungskette fließen" - die Materialforschung, die Konzeption der Zellen und Prozesse sowie die Produktionsforschung für eine industrielle Batteriezellfertigung. Ziel sei ein "Transferzentrum für Massenproduktion", das bei der Fraunhofer-Gesellschaft angesiedelt sein solle. "Bis Mitte des Jahres soll der Standort feststehen", erklärte die Ministerin für Bildung und Forschung. Dann solle schnell mit der Errichtungsphase begonnen werden.

"Deutschland ist erfolgreich, weil wir ein Innovationsland sind", betonte Karliczek. Das wolle man auch bleiben. "Wir müssen unsere Kapazitäten vergrößern", mahnte die Forschungsministerin. Ihr Haus setze jedoch "nicht auf den einen Innovationssprung", sondern wolle Entwicklungen technologieoffen unterstützen. "Es wird nicht die eine technologische Lösung geben, sondern viele", betonte die CDU-Politikerin. Ein Pfad sei dabei die Elektromobilität.

"Momentan kommen die Batterien nicht aus Deutschland, nicht einmal aus Europa", beklagte die Forschungsministerin. "Das können wir nur gemeinsam ändern", hob sie hervor. "Die Autonation Deutschland sollte "nicht über Gebühr abhängig von der Batterieproduktion in Asien und anderen Regionen der Welt sein."

Machnig fordert "Koalition der Willigen"

Das Batterieforum wird zum siebten Mal von dem Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien (KLiB) mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums veranstaltet. Der Vorsitzende des KLiB, Burkhard Straube, betonte die Herausforderungen zur Batteriezellfertigung. "Es bedarf eines Aufbaus entlang der gesamten Wertschöpfungskette", sagte er.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat erklärt, den Aufbau einer Batteriezellfertigung bis 2021 mit 1 Milliarde Euro fördern zu wollen. Deutschland und Frankreich haben dazu ein Projekt angekündigt.

Der frühere Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) forderte bei der Konferenz aber, die Regierung müsse sich für eine "Koalition der Willigen" mit weiteren europäischen Ländern zur Batteriezellfertigung einsetzen. Deutschland solle mit Frankreich, Polen, Schweden und Finnland ein "europäisches Projekt gemeinsamen Interesses" ins Leben rufen, das neben der Batteriezellfertigung auch Rohmaterialien und Recycling umfassen solle, verlangte Machnig, der bei dem Unternehmen InnoEnergy Leiter des Bereiches Industriestrategie ist.

January 23, 2019 06:13 ET (11:13 GMT)

